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Макрон: Европа должна ответить на угрозы США Испании

05 марта 2026 15:47
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Макрон: Европа должна ответить на угрозы США Испании-0

Глава Франции Эммануэль Макрон призвал Европу дать единый ответ на угрозы США в адрес Испании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Французский президент обсудил этот вопрос с премьером Испании Педро Санчесом после того, как глава Штатов Дональд Трамп объявил о своем намерении разорвать торговые отношения с Мадридом.

Причиной конфликтной ситуации стал отказ Испании увеличить военные расходы до 5% ВВП и ее несогласие с использованием испанских баз американскими военными в операциях против Ирана. В ответ на угрозы Санчес подчеркнул, что Мадрид не будет замешан в действиях, наносящих ущерб миру, даже под страхом санкций.

Фото: pixabay

# Международная политика # Испания

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