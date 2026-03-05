Зеленский пригрозил премьеру Венгрии Орбану «парнями» из ВСУ

Глава Украины Владимир Зеленский выступил с угрозой в адрес премьер-министра Венгрии. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что если один человек в ЕС продолжит блокировать выделение 90 млрд евро, украинским военным будет предоставлен его адрес, чтобы они могли общаться с ним на своем родном языке.

«У украинских воинов будет оружие, иначе дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам, парням нашим, пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», – сказал он.

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Причиной конфликта стала приостановка Киевом прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».

В ответ Венгрия приостановила поставки дизельного топлива в Украину и заблокировала предоставление кредита от ЕС до возобновления транзита. Будапешт назвал эти действия реакцией на шантаж и попытку Киева спровоцировать энергетический кризис в преддверии выборов.

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