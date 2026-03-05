США будут проводить операцию против Ирана минимум 100 дней

Разрушительный конфликт на Ближнем Востоке не только обостряется, но и грозит серьезно затянуться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американо-израильская операция может продлиться до сентября. Об этом сообщило крупнейшее издание США.

По его данным, центральное командование армии Соединенных Штатов попросило Пентагон направить больше офицеров военной разведки в свой штаб для поддержки операций против Ирана минимум на 100 дней. Кроме того, Пентагон пытается переправить в регион больше средств противовоздушной обороны и систем противодействия беспилотникам. Эксперты говорят, что администрация Трампа не была готова к более масштабной войне, а также ее последствиям. В то же время США и Израиль до сих пор не смогли сформулировать четкие конечные цели операции.