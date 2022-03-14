Российская армия контролирует дорогу от Крыма до Мариуполя. Магистраль поможет с поставками гуманитарных грузов

Крым и Донбасс удалось связать сухопутным коридором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя. Пока идут бои, она может стать мостом для поставок гуманитарных грузов в ДНР, а после – важной магистралью, связывающей полуостров с промышленным регионом Донбасса. Игорь Конашенков: «С начала проведения операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины». Читайте здесь.

На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. Тысячи людей находятся без воды, тепла и газа. В непростых условиях российская армия помогает мирным жителям эвакуироваться из зоны конфликта. За последние сутки по гуманитарным коридорам из Мариуполя и других населенных пунктов смогли выйти около 90 человек, включая 15 детей.