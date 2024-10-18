Клишевич: в тех странах, где есть влияние Америки, идёт откровенная фашизация общества

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Американская система. Когда предатели или люди, которые попадают во власть и руководствуются не интересами своего общества, своего народа, а интересами, к примеру, Америки, а у американцев в Кот-д'Ивуаре свой интерес, они разрабатывают эту страну, исходя из ее исторических особенностей, традиций, нюансов и деталей. Латвия и Литва – тоже по определенной схеме работают сотрудники, в том числе и научные, которые разрабатывают, как сделать так, чтобы эти государства никогда не поднялись, чтобы там постоянно были конфликты, чтобы можно было манипулировать этими конфликтами в интересах Америки, чтобы там находились политики во власти, которые будут выполнять волю США. И вот они это делают. Искусственно создают конфликты. Ну какие вопросы? Там всегда жили люди, на русском разговаривали, на белорусском говорили, на латышском говорили. Если они будут жить вместе, ну никаких же, казалось бы, проблем. Все работают, учатся, никаких нюансов. Но нет, им нужно создать этот искусственный конфликт, потому что на этом конфликте… Вы же посмотрите. Как только выборы, президентские, парламентские, это одна из основных тем, по которой идут разборки в обществе, по которой обществом (к примеру, тоже латышское) пытаются манипулировать, управлять, запугивая якобы российским влиянием и войной. Или белорусским диктаторским влиянием, как они это любят говорить. То есть идет откровенная фашизация общества. А что такое фашизм, если так посмотреть? Это идеология, которая...

Григорий Азаренок, СТВ:

Принципиальный момент – неравенство. Не все равны.

Сергей Клишевич:

Совершенно верно. Неравенство. Кто-то равнее других. А что можно с таким обществом делать? Его можно вплоть до ликвидации вести, сопровождать, курировать его. Такое общество в целом. Это страшно. Это целая страна, целое государство попадает в такой капкан. Мы видим, есть здоровые силы, в том числе в политике. Их было достаточно еще совсем недавно, в той же Латвии, которые боролись против этого, которые хотели выскочить из этого капкана. Но когда уже хвост тебе зажали американские щупальца, уже очень тяжело оттуда выскочить. Они будут убивать, уничтожать всех, кто попытается это сделать. Поэтому единственный рецепт спасения – не попадать в этот капкан. Нам просто повезло.