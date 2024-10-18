Клишевич: в Беларуси власть сохранилась такой, как это было задумано нашими предками

Григорий Азаренок, СТВ:

Бабло здесь не правит. Бабло здесь никогда править не будет. Был один буржуй, который обзаводился связями, скупал деятелей искусства, который здесь организовывал какие-то выставки, еще что-то, даже какую-то медальку от государства получил за меценатство, за это все. Но параллельно он мечтал о сносе нашего государства и о том, что он тут будет чем-то выше. Помните, иногда говорят, что партийная номенклатура, партийный аппарат захотел убрать надстройку, чтобы распилить базис, стать собственниками. А тут собственник, буржуй захотел стать властью. Помните, у Пушкина: «Все куплю», – сказало злато. Так вот ничего подобного. Здесь всегда будет народная власть. Антипаразитарская. И никакой капитал, никакое бабло здесь никогда ничего решать не будет. А в будущее берем всех. И вот депутаты, даже депутаты-коммунисты, идут в такие заведения замечательные и объясняют политику партии.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Совершенно верно. Полностью с вами согласен в вашем заключении. Нам все равно, откуда деньги. С Запада или с Востока, с Юга, с Севера. Нас это не интересует. Здесь, в этой стране, власть сохранилась как на самом деле власть, как это было задумано, придумано нашими предками. Она управляется народом в интересах народа. И никакие деньги решать не будут. В отличие от многих других государств, которые пустили к себе эти институты, в том числе финансовые институты, корпорации. Эти корпорации проникли в общественные структуры, в политические структуры. Все, они руководят процессами. Народ не влияет на судьбу своей страны. Потому что покупаются места в парламенте, покупаются президенты в том числе, ставятся такими корпорациями. И эта власть обслуживает интересы бизнеса.