Разведка Израиля более года охотилась за лидером ХАМАС – СМИ

Как сообщается, командование и внешняя разведка Израиля более года охотилась за ним. Но все это время в основном он скрывался в туннелях под сектором Газа вместе с группой телохранителей и под прикрытием живого щита в виде захваченных заложников. Ко всему прочему, политики пока не намерены сворачивать боевые действия и на других направлениях. Глава парламентской оппозиции заявил, что ЦАХАЛ должен нанести удар по Ирану, который затронет нефтяную добычу страны, поскольку это скажется на экономике исламской республики. В то же время, ливанская «Хезболла» сообщила о переходе на новый уровень эскалации в конфликте с Израилем. Новый виток напряженности в регионе вызывает обеспокоенность среди мировой общественности, так как очередная война приведет не только к ухудшению гуманитарной ситуации, но и к серьезным экономическим проблемам в международной торговле.