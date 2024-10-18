В Италии проходит масштабная забастовка работников автопрома

По данным СМИ, она стала крупнейшей за последние 20 лет. Марши и демонстрации состоялись по всей стране, но самая массовая акция прошла в Риме. На улицы итальянской столицы, перекрыв центр города, вышли десятки тысяч человек. Манифестанты требуют от властей увеличить финансирование отрасли, а также обещать сохранение рабочих мест. Сейчас итальянский автопром, как, впрочем, и весь европейский, испытывает один из самых худших периодов. За последние два десятка лет выпуск машин уменьшился более чем на 17 %. И это падение будет продолжаться. Руководители предприятий обвиняют в кризисе экологические законы Брюсселя.