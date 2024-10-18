Жители Ближнего Востока и Северной Африки в попытках отыскать свое счастье в европейских странах оказываются разочарованы сказкой, придуманной еврочиновниками. Да и для самой Европы эта быль превращается в невыносимую боль. Не сумев справиться с таким количеством беженцев, Брюссель начинает закручивать гайки, позабыв о собственных обещаниях. Евросоюз планирует упростить процедуру депортации беженцев, не получивших право на убежище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула, что четверо из пяти просителей убежища в любом случае остаются в ЕС, даже если получают отказ. То есть попросту мигранты делают из европейцев дураков. Наглядно демонстрирует подобную политику Польша. Находящиеся в Варшаве беженцы в некоторых районах начинают силой захватывать пустующие квартиры. При этом подобные факты очень хорошо скрываются от общественности. Как заявил глава польской оппозиции, правительство Туска в полной мере не способно решить проблемы миграции, а стратегия Варшавы по беженцам только усугубит ситуацию.