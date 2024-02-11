Эксперты отмечают, что в 2024 году половина планеты пойдет голосовать. Президентские и парламентские кампании ожидаются более чем в 60 странах и территориях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Собираются голосовать и американцы. В США в самом разгаре праймериз. По последним данным, Дональд Трамп вплотную приблизился к повторному выдвижению. И с этой точки зрения давайте посмотрим нашумевшее интервью американского журналиста с президентом России. Такер Карлсон очень популярен в США. Его называют лидером консервативной мысли, и этого человека специально раскручивали к президентским выборам. После того как Трампа грубо отключили от соцсетей и заблокировали в СМИ, Илон Маск выкупил платформу Twitter, где начал вещать и бывший журналист Fox News. И интересно, что интервью с Путиным Карлсон опубликовал в переломный момент для США, когда в Конгрессе кризис, российские войска продвигаются вперед, а в ВСУ острая нехватка вооружений и боеприпасов. Поэтому в западных СМИ беседу с Путиным восприняли, мягко сказать, негативно, а Карлсона обвинили в работе на Кремль. Между тем есть мнение, что в Москве Такер был как неофициальный посланник Трампа, а интервью проводил ради нескольких ключевых вопросов. Первый касался согласия России завершить СВО и подписать мирный договор по текущей линии разграничения. Владимир Путин ответил – да, но при условии, что на остальной Украине будут запрещены нацистские группировки.

– Я, конечно, не защищаю нацизм или неонацизм. Но мой вопрос в практическом плане: вы не контролируете всю страну, и мне кажется, будто вы хотите всю ее контролировать. Но каким образом вы сможете тогда выкорчевать идеологию, культуру, какие-то чувства, историю в стране, которую вы не контролируете? Каким образом этого достигнуть?

– А вы знаете, как вам ни покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле мы все-таки договорились о том, что – там есть это все в письменном виде – на Украине не будет культивироваться неонацизм, и в том числе будет запрещено на законодательном уровне. Господин Карлсон, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацистов? Второй важный вопрос был о том, не собирается ли Россия вторгаться в Польшу и Прибалтику. Эту идею сейчас активно раскручивают в Европе. Путин подтвердил, что никакой агрессии с российской стороны быть не может. И еще одна важная тема, которая прозвучала в интервью, – сроки мирных переговоров. Президент России заявил, что войну можно закончить в течение нескольких недель, если США прекратят поставки вооружений.

– Я прекрасно это понимаю, но со стороны, для внешнего наблюдателя, может показаться, что все это может вылиться в такую ситуацию, когда весь мир окажется на краю войны, может быть, даже будут ядерные удары нанесены. Почему вы не позвоните Байдену и не скажете: давайте как-то решим этот вопрос.

– Я вам скажу, что мы говорим на этот счет и что мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – все закончится в течение нескольких недель, вот и все. И тогда можно договариваться о каких-то условиях, перед тем как вы это сделаете – прекратите. Со стороны все выглядит как подготовка к сделке, но пока это только разговоры о будущем. Слишком много «если» – если Трамп придет к власти, если американцы признают новые территории. Одним словом, никакой определенности. А что касается Путина, то его главная задача – как можно дольше продлить кризис в Конгрессе. Для этого президент России, с одной стороны, показывал, что симпатизирует республиканцам, а с другой – подробно рассказывал Такеру о российско-украинской истории, начиная с X века. Дело в том, что американцы вообще не знают европейской истории. В школах им преподают только историю США, а уж события в Восточной Европе известны только узким специалистам. Поэтому Путин и пытался объяснить широкой американской аудитории, что существует некий очень сложный вопрос, который не был решен столетиями. Если вы в этом вопросе ничего не понимаете, не нужно лезть к нам и судить. Тем более вы не решите этот вопрос, поставляя Украине снаряды. Ну и благодаря этому интервью удалось пробить западную инфоблокаду. Как в прошлом году сделал это и наш Президент. Помните, как Александр Лукашенко просто бесперебойно поставлял информповоды западным журналистам?