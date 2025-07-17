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В стране оборудовано 400 мест для отдыха – о правилах безопасности на воде поговорили со специалистами

17 июля 2025 12:53
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Пляжный сезон в самом разгаре. Июль радует белорусов жаркими деньками. Многие предпочитают проводить время недалеко от воды. В стране оборудовано 400 мест для комфортного отдыха.  На каждой локации наплыв людей большой. Поэтому с утра и до позднего вечера начеку спасатели.

В стране оборудовано 400 мест для отдыха – о правилах безопасности на воде поговорили со специалистами-2

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Мы вместе со спасателями ОСВОД делим территорию водоемов, где кто будет дежурить. Соответственно, части дежурят на разрешенных местах для купания. Контролируют нахождение людей, чтобы они не выплывали за буйки, были в адекватном состоянии самочувствия. Надевали спасательные жилеты, если они плавают на сапбордах, к примеру.

Спасатели ежедневно проводят мониторинги на суше и в воде. Ведь далеко не все отдыхающие соблюдают правила безопасности. А цена беспечности, к сожалению, высока. Только за большие выходные утонули 12 человек, 14 удалось спасти.

В стране оборудовано 400 мест для отдыха – о правилах безопасности на воде поговорили со специалистами-4

Екатерина Михалева, пресс-секретарь ОСВОД:
Если рассматривать утопление, то это в первую очередь люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, которые купаются в запрещенных или не оборудованных местах. Также это пенсионеры, которые по причине проблем со здоровьем могут упасть в мелиоративные каналы, колодцы. Также в другие источники, где есть вода. Конечно, это дети. Но дети гибнут в большинстве своем из-за недосмотра родителей. Случаи гибели детей на водах у нас также есть.

Подробности в видео.

# Екатерина Михалева # Ольга Мельченко # Алина Трус # Правила безопасности # МЧС Беларуси

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