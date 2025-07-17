В стране оборудовано 400 мест для отдыха – о правилах безопасности на воде поговорили со специалистами

Пляжный сезон в самом разгаре. Июль радует белорусов жаркими деньками. Многие предпочитают проводить время недалеко от воды. В стране оборудовано 400 мест для комфортного отдыха. На каждой локации наплыв людей большой. Поэтому с утра и до позднего вечера начеку спасатели.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Мы вместе со спасателями ОСВОД делим территорию водоемов, где кто будет дежурить. Соответственно, части дежурят на разрешенных местах для купания. Контролируют нахождение людей, чтобы они не выплывали за буйки, были в адекватном состоянии самочувствия. Надевали спасательные жилеты, если они плавают на сапбордах, к примеру.

Спасатели ежедневно проводят мониторинги на суше и в воде. Ведь далеко не все отдыхающие соблюдают правила безопасности. А цена беспечности, к сожалению, высока. Только за большие выходные утонули 12 человек, 14 удалось спасти.