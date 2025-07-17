Почему школьники стремятся в военно-патриотический клуб «Орлята. Наследники Победы» – спросили у воспитанников

Подготовка будущих правоохранителей начинается еще в военно-патриотических клубах. Сюда приходит молодежь, мечтающая о службе и поступлении в ведомственные лицеи и вузы.
Подготовка будущих правоохранителей начинается еще в военно-патриотических клубах. Сюда приходит молодежь, мечтающая о службе и поступлении в ведомственные лицеи и вузы.
Жанна Хутская, заместитель начальника отдела идеологической работы и кадрового обеспечения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
В системе Министерства внутренних дел Республики Беларусь в настоящее время осуществляет деятельность более 200 военно-патриотических клубов. Одним из таких клубов является военно-патриотический клуб «Орлята. Наследники Победы», который был создан по инициативе министра внутренних дел в марте 2022 года.
Именно он положил начало системному воспитанию нового поколения стражей порядка. Сейчас здесь обучается 146 ребят. Младшие перенимают опыт у старших, работая в сплоченной команде. Для вступления нужно лишь заявление родителей, медицинская справка и, конечно, горячее желание самого подростка.
Программа клуба насыщенная – строевая, огневая, физическая и медицинская подготовка. Помимо практических навыков воспитанники клуба углубленно изучают историю страны и правовую грамоту, чтобы всегда действовать строго в рамках закона. Они гордо несут свою вахту и находят здесь верных друзей. Параллельно с военной подготовкой ребята активно занимаются волонтерством.
Никита Занемонский, воспитанник военно-патриотического клуба «Орлята. Наследники Победы»:
«Орлята» – это единое братство, которое готово встать на защиту нашей Родины в любую минуту и стать лучшей заменой для наших действующих сотрудников органов внутренних дел. Я горжусь своей деятельностью, потому что мы занимаемся не только огневой и силовой подготовкой, но также и волонтерской деятельностью. Мы помогаем ветеранам Великой Отечественной войны. Мы помогаем детям из РНПЦ, инвалидам. Приносим большой вклад в наше будущее, будущее нашей страны.
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