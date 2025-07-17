Почему школьники стремятся в военно-патриотический клуб «Орлята. Наследники Победы» – спросили у воспитанников

Подготовка будущих правоохранителей начинается еще в военно-патриотических клубах. Сюда приходит молодежь, мечтающая о службе и поступлении в ведомственные лицеи и вузы.

Жанна Хутская, заместитель начальника отдела идеологической работы и кадрового обеспечения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

В системе Министерства внутренних дел Республики Беларусь в настоящее время осуществляет деятельность более 200 военно-патриотических клубов. Одним из таких клубов является военно-патриотический клуб «Орлята. Наследники Победы», который был создан по инициативе министра внутренних дел в марте 2022 года.

Именно он положил начало системному воспитанию нового поколения стражей порядка. Сейчас здесь обучается 146 ребят. Младшие перенимают опыт у старших, работая в сплоченной команде. Для вступления нужно лишь заявление родителей, медицинская справка и, конечно, горячее желание самого подростка.