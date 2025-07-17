Юрий Сенько: 162 организации воспользовались возможностью 105 указа о сверхурочной работе

Профсоюзы должны быть базой для поддержания стабильности в стране. Об этом заявил Президент Беларуси 17 июля, принимая с докладом главу ФПБ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Без прикрас только. Какие чувствуете недостатки?» Лукашенко принял с докладом главу ФПБ
Затронули и точечные вопросы. Такие как организация сверхурочной работы: здесь должен быть баланс между интересами нанимателя, работника и безопасностью. Отдельное внимание – контролю за своевременной выплатой зарплат. Здесь у профсоюзов работы становится меньше: если еще четыре года назад фиксировали около 900 случаев несвоевременной выплаты заработной платы в год, то по итогам половины 2025 таких фактов – 99.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
162 организации воспользовались возможностью 105 указа – либо сверхурочные, либо выходные дни. В этом году уже 116 организаций, то есть востребованность есть. В целом около 16 тысяч работников по стране привлекались к сверхурочным работам. Профсоюзы вместе с нанимателями анализируют такую работу. Мы сегодня достаточно неплохой анализ уже имеем в целом по системе. Поэтому мы с новыми организациями, которые обращаются с подобными вопросами о получении дополнительного времени привлечения работников, всякий раз обсуждаем, чтобы не создать условия, когда человек, прямо говоря, будет работать и не иметь возможности полноценно отдохнуть. Здесь мы соблюдаем баланс всякий раз, особенно учитывать необходимо, когда это опасные условия труда, чтобы, не дай бог, человек устал и получил какую-то травму из-за усталости. Здесь мы очень внимательно смотрим с нанимателями возможность предоставления дополнительных часов либо выходных дней для сверхурочной работы.