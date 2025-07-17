Юрий Сенько: 162 организации воспользовались возможностью 105 указа о сверхурочной работе

Профсоюзы должны быть базой для поддержания стабильности в стране. Об этом заявил Президент Беларуси 17 июля, принимая с докладом главу ФПБ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Без прикрас только. Какие чувствуете недостатки?» Лукашенко принял с докладом главу ФПБ

Затронули и точечные вопросы. Такие как организация сверхурочной работы: здесь должен быть баланс между интересами нанимателя, работника и безопасностью. Отдельное внимание – контролю за своевременной выплатой зарплат. Здесь у профсоюзов работы становится меньше: если еще четыре года назад фиксировали около 900 случаев несвоевременной выплаты заработной платы в год, то по итогам половины 2025 таких фактов – 99.