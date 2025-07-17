Более 50 семей военных получили ключи от квартир в Марьиной Горке

Более 50 семей военных 17 июля получили ключи от квартир в Марьиной Горке. В ближайшие годы в городе появится целый микрорайон для военнослужащих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военный городок в Пуховичском районе ранее располагал незначительным количеством жилфонда. Поэтому, чтобы решить квартирный вопрос офицеров и их семей, – и было принято решение о строительстве именно арендного жилья.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Он сейчас получил эту служебную квартиру и живет здесь. Завтра его переводят служить в Витебск. Он эту квартиру сдает и в такую же квартиру служебную уезжает в Витебск. То есть перемещение по всей Беларуси у него не ограничено ничем. А уже ближе к окончанию службы он принимает решение, где он будет жить.

То есть он построит, опять у него есть выбор, или я строю кооператив в одном из городов республики, или он имеет право приватизировать вот эту квартиру. Там, где он будет проходить службу, конечно. То есть здесь у него полностью есть выбор и никак не ограничит его служебную деятельность.

Наличие жилья и комфортные условия проживания для семьи – это гарантия спокойствия для офицера, выполняющего стоящие перед ним задачи. Возведение еще нескольких служебных домов в Марьиной Горке – в ближайших планах.