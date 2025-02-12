Израиль угрожает начать войну в Газе, если ХАМАС не освободит заложников 16 февраля

Хрупкое перемирие в Газе, которое наступило после тяжелых переговоров может быть нарушено. Сектор вновь оказался на пороге полномасштабной войны. Премьер-министр Израиля выдвинул ХАМАС ультиматум. Если все заложники не будут освобождены к полудню субботы, возобновятся боевые действия, которые продлятся до полного уничтожения группировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судя по всему, эта угроза реальная и довольно серьезная. Подразделения ЦАХАЛ приведены в полную готовность и вновь сосредотачиваются у границ анклава. Не исключено, что такое решение было принято после того, как Израиль заручился поддержкой Вашингтона. Ранее Дональд Трамп пригрозил, что в Газе, цитата – «разразится ад», если десятки оставшихся израильских заложников не будут освобождены к субботе. В понедельник ХАМАС отказался отпускать удерживаемых боевиками граждан из-за нарушения договора по прекращению огня. Группировка обвинила израильские власти в задержке возвращения палестинцев в северную часть Газы, нанесении ударов по анклаву и препятствовании ввозу гуманитарной помощи.