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В Берлине из-за забастовки не работает общественный транспорт

12 февраля 2025 07:23
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В Берлине новая волна забастовок транспортников, которая парализовала жизнь города. Не вышли на линии автобусы и трамваи, остановилось метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине из-за забастовки не работает общественный транспорт-2

В акции протеста участвовали около 20 тысяч человек, которые требовали повышения зарплаты минимум на 15 %. Эту стачку профсоюзы назвали предупредительной и пригрозили более масштабными забастовками, если руководство транспортной компании не пойдет навстречу. Однако наниматели считают такие требования чрезмерными.

# Кризис в ЕС # Германия # Экономический кризис # Протесты

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