Польские бизнесмены собираются подать в суд на Туска из-за закрытия границы с Беларусью

Агрессивная политика Варшавы по отношению к Беларуси бьет рикошетом по гражданам Польши. Установленный польскими властями железный занавес на восточных рубежах, как оказалось, сильно ограничил свободу и возможности поляков. Из-за закрытия границы с Беларусью предприниматели подают в суд на правительство и самого премьера Туска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, бездумное решение правительства мешает работать и в итоге уничтожает бизнес. Отсутствие возможности сотрудничать с белорусскими предприятиями и принимать туристов оборачивается огромными убытками. Так, прекращение работы погранпереходов только с Гродненской областью по предварительным подсчетам нанесло ущерб в размере как минимум в 200 миллионов долларов. Массово закрываются магазины, которые рассчитаны как раз на приграничную торговлю. Только в Белостоке для этого были построены семь крупных супермаркетов, теперь они пустуют. Хозяева торговых точек не могут оплатить аренду и погасить кредиты, взятые на ведение бизнеса. Сотрудники теряют работу. Превращение восточных областей Польши в большую милитаризованную зону также отпугивает инвесторов. Предприниматели жалуются, что никто не хочет вкладывать деньги и открывать бизнес там, где практически остановлена жизнь.