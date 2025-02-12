В Аризоне столкнулись два самолёта – есть погибшие

Очередной авиаинцидент в США. Чрезвычайное происшествие приостановило работу крупного аэропорта в Аризоне. Там столкнулись два самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек погиб, еще пятеро пострадали. Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации, после неудачной посадки пассажирский лайнер выкатился за пределы полосы и врезался в другое воздушное судно. Из-за ЧП работа воздушной гавани была остановлена на несколько часов. Это уже четвертая авикатастрофа в Штатах за последние три недели.