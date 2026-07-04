Самолет из Турции подал сигнал бедствия над Черным морем

Рейс Стамбул – Минеральные Воды направился в обратном направлении по причине возможных неполадок на борту, пишет ТАСС.

Представитель авиадиспетчерских кругов сообщил, что причиной возврата могли стать неполадки на борту.

Данные веб-сервиса Flightradar24: самолет осуществил взлет из Международного аэропорта Стамбула, набрал высоту порядка 10 000 м над Черным морем. Далее воздушное судно начало снижение, повернуло обратно, подав сигнал тревоги. Воздушное пространстве Турции борт не покидал.

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