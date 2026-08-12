В Индии чуть не разбился пассажирский лайнер из-за пилота, употреблявшего наркотики

Чудовищная халатность едва не привела к авиакатастрофе на борту индийского лайнера – командир экипажа находился под действием наркотиков. ЧП произошло во время рейса Пхукет – Нью-Дели, на котором летели 137 пассажиров и 8 членов экипажа. Вскоре после взлета командир внезапно утратил над собой контроль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Из-за неадекватных действий пилота самолет совершил резкое пике, а не пристегнутых людей буквально выбросило из кресел. Травмы получили 24 человека, 17 из них госпитализированы. Трагедию предотвратил второй пилот, который вовремя перехватил управление и благополучно посадил машину в Дели.

Примечательно, что авиакомпания сначала попыталась списать происшествие на турбулентность. Однако повторный тест подтвердил наличие наркотика в организме командира. Пилот отстранен от полетов, ему грозит уголовное преследование.