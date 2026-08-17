В Хорватии разгорелся скандал из-за нелегальной свалки

В Хорватии усиливается протест из-за нелегальной свалки в регионе Лика. Активисты и местные жители собрались у незаконного полигона, который, по их словам, превращает охраняемую природную территорию в зону экологического бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди заявляют: власти обещали закрыть объект в течение нескольких месяцев, но процедура так и не началась. Протестующие называют это системной проблемой и нарушением экологического законодательства. Главный страх – загрязнение воды. Жители говорят, что впервые сомневаются, можно ли пить воду из-под крана. Для региона, известного чистыми источниками, это немыслимо. Люди требуют немедленной очистки территории и прекращения дальнейшего разрушения природы.

Дополнительные вопросы вызывает отсутствие инфраструктуры для утилизации подобных отходов: как заявляют власти, в стране нет соответствующих объектов. А это ставит под сомнение законность появления таких отходов на территории Хорватии. Протестующие называют происходящее «экоцидом» и обещают продолжить акции, включая демонстрации в Загребе. Для них это борьба за воду, за здоровье детей и за будущее региона.