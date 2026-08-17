В Сеуте мигранты устроили протест с требованием предоставить им убежище

В Сеуте сотни мигрантов устроили протест с требованием предоставить им убежище. Нелегалы не желают возвращаться в Марокко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанский эксклав перегружен и не выдерживает такого количества переселенцев. Местным властям в этом месяце пришлось увеличить на 70 % расходы на уборку мусора. Большинство нелегалов живет на окраинах города или на побережье, ожидая возможности отправиться дальше на материковую Европу. В то время как по муниципальным постановлениям, палатки и кемпинги на пляже строго запрещены.

Мы действительно страдаем: спим прямо у моря, мерзнем. Здесь холодно и неприятно пахнет. Нам очень тяжело. В город полиция нас не пускает, все время выгоняет и говорит убираться отсюда.

Глава Сеуты заявил об отсутствии реакции со стороны правительства Испании. Он предъявил Мадриду ультиматум: если ситуация не изменится в течение 30 дней, руководство города начнет юридическое разбирательство в отношении столичных чиновников. В конце июля в Сеуту хлынули свыше 70 тысяч нелегалов. Для небольшого испанского города это стало настоящим шоком. Большинство нарушителей добровольно вернулись обратно, но в эксклаве все еще остаются до 8 тысяч мигрантов.