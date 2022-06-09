Инфляция в Польше бьёт рекорды. Дорогим удовольствием стали даже продукты

Новости Польши. Польские водители готовятся массово блокировать автостанции. Все из-за роста цен на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Польские водители готовятся массово блокировать автостанции. Все из-за роста цен на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акции запланированы на выходные. Кроме того, как сообщают сами участники, демонстраций будет еще больше. Они даже опубликовали список городов. В нем есть Познань, Краков, Люблин и многие другие. Водители уже анонсировали акцию «Заправка на злотый, потому что больше я не могу себе позволить». Тем временем эксперты уверяют: цены на топливо будут расти и дальше. И это не единственная проблема Польши.
Инфляция в стране продолжает бить рекорды. Сейчас показатель составляет примерно 14 %. Помимо топлива, дорогим удовольствием для поляков стали энергоносители и продукты питания. Теперь от семейного бюджета практически ничего не остается. Согласно прогнозам польского института экономики, пик инфляции еще впереди – он ожидается в августе.
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