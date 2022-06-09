Инфляция в Польше бьёт рекорды. Дорогим удовольствием стали даже продукты

Акции запланированы на выходные. Кроме того, как сообщают сами участники, демонстраций будет еще больше. Они даже опубликовали список городов. В нем есть Познань, Краков, Люблин и многие другие. Водители уже анонсировали акцию «Заправка на злотый, потому что больше я не могу себе позволить». Тем временем эксперты уверяют: цены на топливо будут расти и дальше. И это не единственная проблема Польши.