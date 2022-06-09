Сотрудники итальянских авиакомпаний вышли на забастовку. Из-за этого отменено 360 рейсов

Новости Италии. В Италии отменили 360 рейсов из-за забастовки сотрудников бюджетных авиакомпаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают местные СМИ. Забастовка продолжалась четыре часа. Ее организаторы – местные профсоюзы.

Люди недовольны условиями труда. Например, у пилотов и бортпроводников слишком длинные смены. При этом их не обеспечивают на это время едой и водой. Также работодатели не всегда выплачивают хотя бы минимальный уровень заработной платы. А иногда ее могут и вовсе произвольно сократить.