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В Польше сахар подорожал на 41%, а хлеб на 30%. И это далеко не предел

09 июня 2022 08:48
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Новости Польши. В магазинах Польши пятый месяц подряд дорожают продукты. За год цены на них выросли на 17 %. Такие данные опубликовали эксперты одного из профильных национальных исследовательских центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше сахар подорожал на 41%, а хлеб на 30%. И это далеко не предел-1

Специалисты провели анализ более 20 тысяч цен в 40 тысячах крупных и мелких магазинах. И после проверки сделали неутешительный вывод: 11 из 12 видов продукции с начала 2022 года стали дороже. Так, цена на хлеб выросла на 30 %, на муку – почти на 48 %, сахар подорожал на 41 %, а мясо – на 27 %.

И это далеко не предел. Причины инфляции не исчезли, поэтому и цены еще будут удивлять. По мнению экспертов, пик роста ожидается в августе.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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