Рейтинг правительства Латвии продолжает падать. Сколько людей недовольны работой властей?

Согласно исследованию, 63 % граждан считают, что нынешний состав парламента ничем не лучше предыдущего. Это самый высокий показатель недоверия к депутатам за последние 20 лет. И лишь 18 % опрошенных уверены, что нынешний состав сейчас работает лучше. Стоит отметить, что в прибалтийской республике с каждым годом рейтинг правительства падает. Так, больше всего работой парламента были довольны еще в 2003 году. Тогда работу депутатов поддерживали 35 % опрошенных.

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