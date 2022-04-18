«Им нужен большой катаклизм». Почему политика США ставит под угрозу существование мира?

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу « По существу » обсудили ядерное оружие и его применение.

Кирилл Казаков, СТВ: Что может быть с точки зрения стратегии? Не хотелось бы даже думать об этой войне, но а вдруг?

Николай Карпиленя, доктор военных наук, профессор:

Я полагаю, что у Российской Федерации на сегодня есть, с одной стороны, силы. И оружие ядерного сдерживания служит напоминанием и предупреждением, что они в любой момент могут быть применены. Но в какой момент? В крайний. И президент Российской Федерации говорит о том, что когда угроза нации, народа будет окончательной, зачем нам тогда жить? Что за мир, если России не будет? Поэтому здесь, безусловно, в рамках стратегического сдерживания вопросы нужно рассматривать.

Кирилл Казаков:

Смотрите: договор СНВ-1 выполнили, но не всегда, СНВ-2 – американцы с него просто соскочили.

Николай Карпиленя:

Сейчас хотелось бы о нашей родине поговорить немножко, о Беларуси.

Алена Сырова, СТВ:

Нам нужно ядерное оружие?

Николай Карпиленя:

Нет, я о другом хочу сказать. Уже коллеги сказали, что любое ядерное оружие должно соответствующим образом охраняться и должны быть созданы такие силы, которые с вероятностью 1-0.

Кирилл Казаков:

«Искандеры» в Калининградской области, которые могут защитить Беларусь.

Николай Карпиленя:

В том числе и «Искандеры». У нас самих (у государства) есть вопросы, связанные с тем, что в Конституции нашей страны с одной стороны ушли от нейтралитета. Совершенно справедливо. В данном случае я исследовал эту проблему. Написал 20 научных работ.