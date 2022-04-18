«Им нужен большой катаклизм». Почему политика США ставит под угрозу существование мира?

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Кирилл Казаков, СТВ:
Что может быть с точки зрения стратегии? Не хотелось бы даже думать об этой войне, но а вдруг?
Николай Карпиленя, доктор военных наук, профессор:
Я полагаю, что у Российской Федерации на сегодня есть, с одной стороны, силы. И оружие ядерного сдерживания служит напоминанием и предупреждением, что они в любой момент могут быть применены. Но в какой момент? В крайний. И президент Российской Федерации говорит о том, что когда угроза нации, народа будет окончательной, зачем нам тогда жить? Что за мир, если России не будет? Поэтому здесь, безусловно, в рамках стратегического сдерживания вопросы нужно рассматривать.
Кирилл Казаков:
Смотрите: договор СНВ-1 выполнили, но не всегда, СНВ-2 – американцы с него просто соскочили.
Николай Карпиленя:
Сейчас хотелось бы о нашей родине поговорить немножко, о Беларуси.
Алена Сырова, СТВ:
Нам нужно ядерное оружие?
Николай Карпиленя:
Нет, я о другом хочу сказать. Уже коллеги сказали, что любое ядерное оружие должно соответствующим образом охраняться и должны быть созданы такие силы, которые с вероятностью 1-0.
Кирилл Казаков:
«Искандеры» в Калининградской области, которые могут защитить Беларусь.
Николай Карпиленя:
В том числе и «Искандеры». У нас самих (у государства) есть вопросы, связанные с тем, что в Конституции нашей страны с одной стороны ушли от нейтралитета. Совершенно справедливо. В данном случае я исследовал эту проблему. Написал 20 научных работ.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Уважаемые коллеги я предлагаю немножко остановить эту тему. Она, в общем-то, важна, но обратите внимание на один момент. В Соединенных Штатах в 2017 году принята так называемая доктрина, и в ней четко прописано направление для развития ядерных боеприпасов малой мощности. Это прописано в доктрине ведущего государства мира. О чем это говорит? Добавьте еще, что это большущие деньги, которые вкладываются во что? В возможность применения, точечного применения ядерного оружия. И это прописано в соответствующих документах. И наша сегодня задача, во-первых, не допустить этого. А второе. Обратите внимание, для чего нужно ядерное оружие? Чтобы стереть все, что есть сегодня. Подвести итог и кого-то обвинить в своих проблемах. Сегодня США – это проблемное государство, об этом говорит весь мир. Чтобы нормально функционировать дальше, им нужен большой катаклизм. Для этого катаклизма может быть использовано ядерное оружие. Вот и все.
Николай Карпиленя:
Хотелось бы в этой части несколько слов сказать. Я хотел бы вернуться к нашей статье 18 (второму абзацу), где наша страна исключает военную агрессию со своей территории. Мы настолько миролюбиво подошли к нашим соседям (Латвия, Литва, Польша).
Кирилл Казаков:
Но вчерашнее заявление госсекретаря в принципе говорит о том, что если что, то мы можем нанести удар, в том числе и по столицам Прибалтики
Николай Карпиленя:
700 тысяч группировка, а мы исключаем агрессию. То есть мы на себя взяли такие обязательства, и нам сейчас нужно работать в рамках в том числе и превентивного, стратегического сдерживания и включать дипломатический аппарат. Я бы сейчас обратился к нашим соседям, народам, которые окружают.
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