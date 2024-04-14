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Игорь Тулянцев: режим в Молдове сделает всё, чтобы у Санду не было сильных конкурентов

14 апреля 2024 19:35
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Сегодня Молдова наряду с Украиной стала беднейшей страной Европы. В придачу к этому ее также хотят втянуть в войну. Как такое произошло? Самые заметные политические события обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Какое в целом отношение к Санду, если мы говорим о президентских выборах? Какой уровень поддержки на данный момент? Кто является основным конкурентом, ради которого вы бы отдали свой голос?

Игорь Тулянцев: режим в Молдове сделает всё, чтобы у Санду не было сильных конкурентов-1

Игорь Тулянцев, председатель общественного совета «За свободную родину» (Молдова):
Сегодня еще непонятно, кто будет баллотироваться, потому что конкуренты не заявили о своем желании попытать счастья в этом политическом забеге. Санду сегодня политик с самым высоким антирейтингом. Мы понимаем, что достаточно большой процент, который приближается к половине населения – это люди, которые точно не отдадут голос за Майю Санду. Режим сделает все возможное, чтобы у нее не было сильных конкурентов. Я думаю, что режим сделает все возможное, чтобы у нее был удобный конкурент, чтобы у нее был спарринг-партнер, которого она сможет благополучно избивать. Плюс, я думаю, власть очень рассчитывает на фальсификации, и для этого выдумываются разные технологии.

Голосование по почте в Канаде и США – для этого открывается огромное количество участков за пределами Молдовы, в ЕС. Кстати, в Российской Федерации, Беларуси, я так понимаю, их будет либо минимальное количество, либо сделают все возможное, чтобы люди там не имели права проголосовать.

Игорь Тулянцев: режим в Молдове сделает всё, чтобы у Санду не было сильных конкурентов-4

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# Международная политика # Майя Санду

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