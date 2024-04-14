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Глава Генштаба ВС Ирана заявил, что следующая атака может быть намного масштабнее

14 апреля 2024 15:07
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Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе. В МИД нашей страны выразили приверженность мирному урегулированию конфликта и призвали все мировое сообщество принять меры для безотлагательной стабилизации обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После массированной воздушной атаки Ирана по Израилю внимание мировой общественности и СМИ приковано к ситуации на Ближнем Востоке. Всю ночь системы ПВО Израиля сбивали сотни ракет и беспилотников, которые Тегеран запустил по стране в ответ на авиаудар по их Генеральному консульству в Дамаске, в результате чего погибли семь офицеров КСИР. По завершении операции в Тегеране заявили, что больше не планируют обстреливать еврейское государство, если Израиль не предпримет ответных шагов.

Глава Генштаба ВС Ирана заявил, что следующая атака может быть намного масштабнее-1

Мохаммад Багери, Главнокомандующий Вооруженными силами Ирана:
Мы считаем эту операцию успешной. По нашему мнению, эта операция завершилась и нет намерения ее продолжать. Но если сионистский режим предпримет какие-либо действия против Исламской Республики Иран, наша следующая операция будет намного масштабнее этой.

Однако премьер-министр Израиля уже заявил, что ответ на действия Ирана будет «хладнокровным и решительным». Также Биньямин Нетаньяху запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН, оно состоится этим вечером.

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# Международная политика

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