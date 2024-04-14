Глава Генштаба ВС Ирана заявил, что следующая атака может быть намного масштабнее

Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе. В МИД нашей страны выразили приверженность мирному урегулированию конфликта и призвали все мировое сообщество принять меры для безотлагательной стабилизации обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После массированной воздушной атаки Ирана по Израилю внимание мировой общественности и СМИ приковано к ситуации на Ближнем Востоке. Всю ночь системы ПВО Израиля сбивали сотни ракет и беспилотников, которые Тегеран запустил по стране в ответ на авиаудар по их Генеральному консульству в Дамаске, в результате чего погибли семь офицеров КСИР. По завершении операции в Тегеране заявили, что больше не планируют обстреливать еврейское государство, если Израиль не предпримет ответных шагов.