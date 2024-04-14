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Сунак сообщил об уничтожении иранских дронов, которые атаковали Израиль

14 апреля 2024 14:41
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Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности и мирному урегулированию ситуации. Так, Папа Римский призвал остановить любые действия, которые могут спровоцировать «спираль насилия» в регионе. В США были более категоричны в своих оценках. В Вашингтоне высказали поддержку Израилю, однако решили не вмешиваться в конфликт. Действия Ирана резко раскритиковали главы Евросоюза и Еврокомиссии.

Сунак сообщил об уничтожении иранских дронов, которые атаковали Израиль-1

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании:
Прошлой ночью Иран запустил шквал ракет и ударных дронов через Ближний Восток в сторону Израиля. Это была опасная и ненужная эскалация, которую я самым решительным образом осудил. Благодаря скоординированным международным усилиям, в которых участвовала Великобритания, почти все эти ракеты были перехвачены.

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# Международная политика # Риши Сунак

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