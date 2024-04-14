Сунак сообщил об уничтожении иранских дронов, которые атаковали Израиль

Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности и мирному урегулированию ситуации. Так, Папа Римский призвал остановить любые действия, которые могут спровоцировать «спираль насилия» в регионе. В США были более категоричны в своих оценках. В Вашингтоне высказали поддержку Израилю, однако решили не вмешиваться в конфликт. Действия Ирана резко раскритиковали главы Евросоюза и Еврокомиссии.