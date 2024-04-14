Сунак сообщил об уничтожении иранских дронов, которые атаковали Израиль

Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности и мирному урегулированию ситуации. Так, Папа Римский призвал остановить любые действия, которые могут спровоцировать «спираль насилия» в регионе. В США были более категоричны в своих оценках. В Вашингтоне высказали поддержку Израилю, однако решили не вмешиваться в конфликт. Действия Ирана резко раскритиковали главы Евросоюза и Еврокомиссии.
Риши Сунак, премьер-министр Великобритании:
Прошлой ночью Иран запустил шквал ракет и ударных дронов через Ближний Восток в сторону Израиля. Это была опасная и ненужная эскалация, которую я самым решительным образом осудил. Благодаря скоординированным международным усилиям, в которых участвовала Великобритания, почти все эти ракеты были перехвачены.
Читайте также:
Жительница Израиля об атаке Ирана: «Очень страшно, ситуация жуткая!»
Нетаньяху запросил проведение срочного заседания Совбеза ООН
Представитель армии Израиля: Иран подтолкнул Ближний Восток к эскалации