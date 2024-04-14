Гражданин РФ связался с женой после захвата израильского судна Ираном

Российский гражданин Тимофей Колчанов, который находился на борту судна MCS Aries, захваченного Ираном, связался со своей семьей, сообщила его жена. Об этом сообщает РИА Новости.

Он позвонил с неизвестного телефона, и разговор был недолгим. Он успел сообщить, что с ним все в порядке и что больше никаких контактов не предвидится.

Ранее Иранские власти захватили израильский корабль в Ормузском проливе. Судно, принадлежавшее израильской компании Zodiac Maritime, шло в иранские воды под флагом Португалии.

Посольство РФ в Иране связывается с местными властями, чтобы узнать подробности о ситуации с российским подданным на борту судна Aries. Это случилось после того, как Иран обещал ответить на авиаудар Израиля по консульству в Дамаске.