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Гражданин РФ связался с женой после захвата израильского судна Ираном

14 апреля 2024 15:31
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Российский гражданин Тимофей Колчанов, который находился на борту судна MCS Aries, захваченного Ираном, связался со своей семьей, сообщила его жена. Об этом сообщает РИА Новости.

Он позвонил с неизвестного телефона, и разговор был недолгим. Он успел сообщить, что с ним все в порядке и что больше никаких контактов не предвидится.

Ранее Иранские власти захватили израильский корабль в Ормузском проливе. Судно, принадлежавшее израильской компании Zodiac Maritime, шло в иранские воды под флагом Португалии.

Посольство РФ в Иране связывается с местными властями, чтобы узнать подробности о ситуации с российским подданным на борту судна Aries. Это случилось после того, как Иран обещал ответить на авиаудар Израиля по консульству в Дамаске.

# Международная политика

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