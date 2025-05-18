Игорь Сергеенко передал Папе Римскому Льву XIV поздравление и подарок от Президента Беларуси

В службе печати Святого Престола уточнили, что только на площади Святого Петра за интронизацией следили около 150 тысяч человек. В своей проповеди на итальянском языке Лев XIV сказал, что как лидер 1 миллиарда 400 миллионов католиков в мире не отступит перед современными вызовами и по крайней мере в таких социальных вопросах, как борьба с бедностью и защита окружающей среды, продолжит наследие Папы Франциска. По словам понтифика, кардиналы избрали человека, «способного сохранить богатое наследие христианской веры и в то же время смотреть в будущее, чтобы противостоять проблемам и вызовам сегодняшнего мира».