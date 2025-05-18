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Игорь Сергеенко передал Папе Римскому Льву XIV поздравление и подарок от Президента Беларуси

18 мая 2025 14:05
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Сегодня начался понтификат Папы Римского Льва XIV. Инаугурационная служба прошла на площади Святого Петра в Ватикане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе католической церкви были переданы символы папской власти. Древний ритуал ознаменовал официальное начало понтификата 267-го Папы Римского.

Игорь Сергеенко передал Папе Римскому Льву XIV поздравление и подарок от Президента Беларуси-2

С днем интронизации от имени белорусского народа и себя лично Папу Римского Льва XIV поздравил Президент. Александр Лукашенко выразил уверенность, что высокая миссия главы Католической церкви будет способствовать углублению межконфессионального диалога и сохранению христианских ценностей.

Игорь Сергеенко передал Папе Римскому Льву XIV поздравление и подарок от Президента Беларуси-4

Поздравление Президента и подарок от Александра Лукашенко – образ Божией Матери «Жировичская» – Папе Римскому Льву XIV передал возглавлявший на церемонии белорусскую делегацию председатель Палаты представителей.

Игорь Сергеенко передал Папе Римскому Льву XIV поздравление и подарок от Президента Беларуси-6

В службе печати Святого Престола уточнили, что только на площади Святого Петра за интронизацией следили около 150 тысяч человек. В своей проповеди на итальянском языке Лев XIV сказал, что как лидер 1 миллиарда 400 миллионов католиков в мире не отступит перед современными вызовами и по крайней мере в таких социальных вопросах, как борьба с бедностью и защита окружающей среды, продолжит наследие Папы Франциска. По словам понтифика, кардиналы избрали человека, «способного сохранить богатое наследие христианской веры и в то же время смотреть в будущее, чтобы противостоять проблемам и вызовам сегодняшнего мира».

# Религия # Папа Римский # Игорь Сергеенко # Александр Лукашенко

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