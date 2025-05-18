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Над потенциальным кандидатом в президенты Румынии учинили расправу в день выборов

18 мая 2025 11:22
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Второй тур выборов в Румынии не успел начаться, а над потенциальным президентом уже учинили расправу. Полиция вывела лидирующего кандидата Джордже Симиона и фаворита отмененных в прошлом году выборов Кэлина Джорджеску с избирательного участка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над потенциальным кандидатом в президенты Румынии учинили расправу в день выборов-2

Сообщается, что политики после своего голосования пытались выступить с заявлениями для прессы, но полицейские потребовали покинуть помещение. После чего Симион и Джорджеску были вынуждены переместиться в коридор школы, где был организован избирательный участок. В итоге силовики выдворили политиков из здания. Подробности.

# Международная политика # Выборы

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