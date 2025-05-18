Александр Лукашенко направил поздравление Папе Римскому Льву XIV с Днём интронизации

18 мая официально начался понтификат Папы Римского Льва XIV. Знаменующая это инаугурационная служба прошла в Ватикане на площади Святого Петра. Перед началом церемонии понтифик поприветствовал многотысячную толпу верующих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ватикан приехали официальные представители более чем 150 стран и международных организаций. Среди собравшихся на церемонии и белорусская делегация. По поручению Президента ее возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил поздравление Папе Римскому Льву XIV с Днем интронизации. Белорусский лидер выразил уверенность, что высокая миссия главы Католической церкви будет способствовать углублению межконфессионального диалога и сохранению христианских ценностей.

«Избрание на пост в этот непростой период глобальных противоречий сегодня приобретает особое значение. Ваш призыв к международному сообществу полностью соответствует позиции Беларуси, которая всегда выступает за мир и согласие между народами. Только совместными усилиями можно достичь общих целей», – говориться в поздравлении.