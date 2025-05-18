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Александр Лукашенко направил поздравление Папе Римскому Льву XIV с Днём интронизации

18 мая 2025 11:11
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18 мая официально начался понтификат Папы Римского Льва XIV. Знаменующая это инаугурационная служба прошла в Ватикане на площади Святого Петра. Перед началом церемонии понтифик поприветствовал многотысячную толпу верующих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил поздравление Папе Римскому Льву XIV с Днём интронизации-2

В Ватикан приехали официальные представители более чем 150 стран и международных организаций. Среди собравшихся на церемонии и белорусская делегация. По поручению Президента ее возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил поздравление Папе Римскому Льву XIV с Днем интронизации. Белорусский лидер выразил уверенность, что высокая миссия главы Католической церкви будет способствовать углублению межконфессионального диалога и сохранению христианских ценностей.

Александр Лукашенко направил поздравление Папе Римскому Льву XIV с Днём интронизации-4

«Избрание на пост в этот непростой период глобальных противоречий сегодня приобретает особое значение. Ваш призыв к международному сообществу полностью соответствует позиции Беларуси, которая всегда выступает за мир и согласие между народами. Только совместными усилиями можно достичь общих целей», – говориться в поздравлении.

Александр Лукашенко направил поздравление Папе Римскому Льву XIV с Днём интронизации-6

Нынешнему Папе Римскому, которому в сентябре исполнится 70 лет, прочат долгий понтификат. Как он уже сам заявил, в центре его понтификата будут вопросы социальной справедливости на фоне цифровой революции и стремление к урегулированию конфликтов. Папа Римский Лев XIV получил символы папской власти – перстень рыбака и паллий (шерстяную ленту с вышитыми крестами). Этот древний ритуал ознаменовал официальное начало понтификата 267-го Папы Римского.

# Религия # Александр Лукашенко

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