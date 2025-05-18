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В Польше режим избирательной тишины прервали 122 случая незаконной агитации кандидатов

18 мая 2025 11:20
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Президентские выборы в Польше начались с массовых нарушений. Зафиксировано более 120 случаев агитации за кандидатов, в то время как она сейчас полностью запрещена, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше режим избирательной тишины прервали 122 случая незаконной агитации кандидатов-2

Замечен в этом и заместитель министра юстиции, который в своих социальных сетях опубликовал пост, призывающий голосовать за указанного им кандидата. Однако после негодования в комментариях страничка была удалена с достаточно сомнительными оправданиями, якобы публикация прогрузилась только на следующий день. Пост о выборах в период «тишины» опубликовал также мэр польского города Пила. Но он поспешно избавился от картинки после инцидента с министром.

В Польше режим избирательной тишины прервали 122 случая незаконной агитации кандидатов-4

Мы, граждане Польши, заметили, что в последний месяц кампания стала проходить неспокойно. Я буду голосовать за того, кто меньше всего перегружал людей скандалами. Однако многие кандидаты вызывают негативные чувства и потеряли много нашего доверия.

В Польше режим избирательной тишины прервали 122 случая незаконной агитации кандидатов-6

Напомним, что за день до начала выборов лидирующего кандидата Рафала Тшасковского уличили в незаконной дискредитации своих соперников в соцсетях. Выяснилось, что финансирование подобного вмешательства в выборы происходило польским фондом «Демократия в действии» через европейские ресурсы, связанные с Демпартией США. На всю эту фальшивую кампанию было потрачено более миллиона долларов.

В Польше режим избирательной тишины прервали 122 случая незаконной агитации кандидатов-8

Кшиштоф Гавковский, министр цифровых дел Польши:
Мы подтверждаем, что было вмешательство. Но винить следует не нас, а Россию. «Акция Демократии» – неизвестный нам фонд. Так что последует разбирательство. А пока мы не довольны той защитой, которая была представлена на выборах.

# Выборы # Выборы в Польше

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