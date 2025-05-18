Президентские выборы в Польше начались с массовых нарушений. Зафиксировано более 120 случаев агитации за кандидатов, в то время как она сейчас полностью запрещена, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замечен в этом и заместитель министра юстиции, который в своих социальных сетях опубликовал пост, призывающий голосовать за указанного им кандидата. Однако после негодования в комментариях страничка была удалена с достаточно сомнительными оправданиями, якобы публикация прогрузилась только на следующий день. Пост о выборах в период «тишины» опубликовал также мэр польского города Пила. Но он поспешно избавился от картинки после инцидента с министром.

Мы, граждане Польши, заметили, что в последний месяц кампания стала проходить неспокойно. Я буду голосовать за того, кто меньше всего перегружал людей скандалами. Однако многие кандидаты вызывают негативные чувства и потеряли много нашего доверия.

Напомним, что за день до начала выборов лидирующего кандидата Рафала Тшасковского уличили в незаконной дискредитации своих соперников в соцсетях. Выяснилось, что финансирование подобного вмешательства в выборы происходило польским фондом «Демократия в действии» через европейские ресурсы, связанные с Демпартией США. На всю эту фальшивую кампанию было потрачено более миллиона долларов.