И взвинченные до предела цены, и нервы простых европейцев – это далеко не все последствия западной политики. Конфликт на Украине оголил и другие проблемы Европы, о которых раньше было не принято говорить вслух, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Отсутствие свободы слова в СМИ, избирательность в вопросе мигрантов, нарастающее социальное недовольство и о других нюансах «настоящей» европейской демократии расскажут сами жители Старого Света.
С однобокой подачей информации столкнулись и жители Молдовы. А в непризнанном Приднестровье и вовсе под шумок понеслись фейки.
Николай Шиколай, активист общественной территориальной организации «Молодая гвардия» города Бельцы (Молдова):
В нашей стране уже доходит до того, что СМИ, которые пишут о том, что происходит со стороны России, взглядом русских, их начинают массово блокировать. То есть СИБ – это служба информационной безопасности – начинает без уведомления самих редакторов блокировать новостные порталы. Также было оштрафовано несколько телепередач в Молдове. На территорию Приднестровья приходят граждане Украины, все спокойно. Но вот недавно появились видео в Сети, где украинская сторона разрушила мосты между Приднестровьем и Украиной. То есть они подорвали мост. Начинают форсить уже тему, что Приднестровье запускает ракеты по Украине, то есть фейковые новости начинаются.
Читайте также:
«Ведут себя, как избалованные туристы». Кандидат в президенты Болгарии об украинских беженцах
«Внушают детям в школах, какая плохая Россия». Жительница Италии о западной пропаганде
«Не дошло до каких-то открытых и крупных конфликтов». Как в Венгрии относятся к русским?