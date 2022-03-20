«Было оштрафовано несколько телепередач». В Молдове запрещают российские новости

И взвинченные до предела цены, и нервы простых европейцев – это далеко не все последствия западной политики. Конфликт на Украине оголил и другие проблемы Европы, о которых раньше было не принято говорить вслух, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Отсутствие свободы слова в СМИ, избирательность в вопросе мигрантов, нарастающее социальное недовольство и о других нюансах «настоящей» европейской демократии расскажут сами жители Старого Света.

С однобокой подачей информации столкнулись и жители Молдовы. А в непризнанном Приднестровье и вовсе под шумок понеслись фейки.