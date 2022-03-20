Прямой эфир

«Не дошло до каких-то открытых и крупных конфликтов». Как в Венгрии относятся к русским?

20 марта 2022 17:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

И взвинченные до предела цены, и нервы простых европейцев – это далеко не все последствия западной политики. Конфликт на Украине оголил и другие проблемы Европы, о которых раньше было не принято говорить вслух, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Отсутствие свободы слова в СМИ, избирательность в вопросе мигрантов, нарастающее социальное недовольство и о других нюансах «настоящей» европейской демократии расскажут сами жители Старого Света.

Помимо сочувствия беженцам европейцы воспринимают ситуацию как вызов против России. Потому готовы сплотиться. От своих принципов отступила даже Венгрия. К сожалению, не обходится без призывов к раздору.

«Не дошло до каких-то открытых и крупных конфликтов». Как в Венгрии относятся к русским?-1

Дюла Трюмер, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии:
На территории Венгрии встречаются антирусские преступления, к сожалению. Есть политические партии, которые прямо призывают к антирусским преступлениям. Но могу сказать, что до сих пор еще не дошло до каких-то открытых и крупных конфликтов между венгерским населением и русским. Вызывает определенное сопротивление поведение украинских властей, прежде всего посла Украины в Будапеште, который требовал высылку тренера одной венгерской футбольной команды, который по национальности русский, известный Черкасов. Конечно, венгерский власти его не будут высылать.

«Ведут себя, как избалованные туристы». Кандидат в президенты Болгарии об украинских беженцах (читать далее).  

# Международная политика # Дюла Трюмер # Яна Шипко # Любовь Непоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ведут себя, как избалованные туристы». Политик из Болгарии об украинских беженцах
20 марта 2022 17:31

«Ведут себя, как избалованные туристы». Политик из Болгарии об украинских беженцах

Сотрудники аэропорта в Италии отказались выходить на работу из-за поставок оружия в Украину
20 марта 2022 14:18

Сотрудники аэропорта в Италии отказались выходить на работу из-за поставок оружия в Украину

«Скорые есть и пожарки есть, но их забрали укры». Росгвардейцы взяли в плен нескольких лидеров нацформирований
20 марта 2022 13:51

«Скорые есть и пожарки есть, но их забрали укры». Росгвардейцы взяли в плен нескольких лидеров нацформирований