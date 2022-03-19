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«Для нас это полигон». Жительница Мариуполя рассказала, что ей ответили ВСУ на просьбу воевать подальше от стариков и детей

19 марта 2022 18:15
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Этот день снова не был спокойным для жителей Донбасса. ВСУ продолжают обстрелы. 19 марта обесточены оказались шахты Скочинского и Челюскинцев в ДНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для нас это полигон». Жительница Мариуполя рассказала, что ей ответили ВСУ на просьбу воевать подальше от стариков и детей-1

Не менее сложная ситуация сохраняется в Мариуполе. Сейчас там остаются мирные жители, а силами ДНР в отдельных частях города заблокированы украинские силовики. Российская сторона призвала их сложить оружие или уйти по коридору, который также была готова открыть. Но Киев отказался, предложив своим солдатам пожертвовать собой.

«Для нас это полигон». Жительница Мариуполя рассказала, что ей ответили ВСУ на просьбу воевать подальше от стариков и детей-4

Я спросила: вы разве отсюда уезжать не будете? Вы, может, куда-то в поля уйдете, здесь же люди, здесь же старики. У нас девочка только родилась, два месяца ребенку. Но мне ответили: «Для нас это полигон».

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# Международная политика # Лена Мельницкая # Фотофакт

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