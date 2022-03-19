«Для нас это полигон». Жительница Мариуполя рассказала, что ей ответили ВСУ на просьбу воевать подальше от стариков и детей

Этот день снова не был спокойным для жителей Донбасса. ВСУ продолжают обстрелы. 19 марта обесточены оказались шахты Скочинского и Челюскинцев в ДНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот день снова не был спокойным для жителей Донбасса. ВСУ продолжают обстрелы. 19 марта обесточены оказались шахты Скочинского и Челюскинцев в ДНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не менее сложная ситуация сохраняется в Мариуполе. Сейчас там остаются мирные жители, а силами ДНР в отдельных частях города заблокированы украинские силовики. Российская сторона призвала их сложить оружие или уйти по коридору, который также была готова открыть. Но Киев отказался, предложив своим солдатам пожертвовать собой.
Я спросила: вы разве отсюда уезжать не будете? Вы, может, куда-то в поля уйдете, здесь же люди, здесь же старики. У нас девочка только родилась, два месяца ребенку. Но мне ответили: «Для нас это полигон».
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