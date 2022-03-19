«Для нас это полигон». Жительница Мариуполя рассказала, что ей ответили ВСУ на просьбу воевать подальше от стариков и детей

Этот день снова не был спокойным для жителей Донбасса. ВСУ продолжают обстрелы. 19 марта обесточены оказались шахты Скочинского и Челюскинцев в ДНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.