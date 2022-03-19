В ДНР обесточены шахты имени Скочинского и Челюскинцев. 85 горняков удалось спасти

ВСУ не прекращают обстрелы мирных жителей республик Донбасса. В ДНР обесточены шахты Скочинского и Челюскинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВСУ не прекращают обстрелы мирных жителей республик Донбасса. В ДНР обесточены шахты Скочинского и Челюскинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
85 горняков, которые оказались под завалами, удалось спасти. Еще около 50 все еще находятся под землей. Сейчас их поднимают на поверхность. Кроме того, шесть мин выпущено по Горловке, огонь открыт по Александровке и нескольким районам Донецка. Обстрелян поселок шахты «Трудовская». Украинские силовики выпустили по нему 14 снарядов.
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