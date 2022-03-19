В ДНР обесточены шахты имени Скочинского и Челюскинцев. 85 горняков удалось спасти

85 горняков, которые оказались под завалами, удалось спасти. Еще около 50 все еще находятся под землей. Сейчас их поднимают на поверхность. Кроме того, шесть мин выпущено по Горловке, огонь открыт по Александровке и нескольким районам Донецка. Обстрелян поселок шахты «Трудовская». Украинские силовики выпустили по нему 14 снарядов.

Читайте также:

Житель Донбасса: «Вот это все здесь, войну, бардак, натворили украинцы»

«Хоть в меня стреляйте, но в жену хоть не стреляйте». Очевидец об украинских военных

Народная милиция ДНР: под обстрелы попали 14 населённых пунктов республики, 4 мирных граждан погибли