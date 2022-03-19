Прямой эфир

В ДНР обесточены шахты имени Скочинского и Челюскинцев. 85 горняков удалось спасти

19 марта 2022 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ВСУ не прекращают обстрелы мирных жителей республик Донбасса. В ДНР обесточены шахты Скочинского и Челюскинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ДНР обесточены шахты имени Скочинского и Челюскинцев. 85 горняков удалось спасти-1

85 горняков, которые оказались под завалами, удалось спасти. Еще около 50 все еще находятся под землей. Сейчас их поднимают на поверхность. Кроме того, шесть мин выпущено по Горловке, огонь открыт по Александровке и нескольким районам Донецка. Обстрелян поселок шахты «Трудовская». Украинские силовики выпустили по нему 14 снарядов.

Читайте также:

Житель Донбасса: «Вот это все здесь, войну, бардак, натворили украинцы»

«Хоть в меня стреляйте, но в жену хоть не стреляйте». Очевидец об украинских военных

Народная милиция ДНР: под обстрелы попали 14 населённых пунктов республики, 4 мирных граждан погибли

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Житель Донбасса: «Вот это всё здесь, войну, бардак, натворили украинцы»
19 марта 2022 12:19

Житель Донбасса: «Вот это всё здесь, войну, бардак, натворили украинцы»

Российская авиация за ночь уничтожила 69 военных объектов Украины
19 марта 2022 12:17

Российская авиация за ночь уничтожила 69 военных объектов Украины

Народная милиция ДНР: под обстрелы попали 14 населённых пунктов республики, 4 мирных граждан погибли
19 марта 2022 12:14

Народная милиция ДНР: под обстрелы попали 14 населённых пунктов республики, 4 мирных граждан погибли