«Никто из Евросоюза не хочет помочь». Политолог об украинских беженцах
И взвинченные до предела цены, и нервы простых европейцев – это далеко не все последствия западной политики. Конфликт на Украине оголил и другие проблемы Европы, о которых раньше было не принято говорить вслух, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Отсутствие свободы слова в СМИ, избирательность в вопросе мигрантов, нарастающее социальное недовольство и о других нюансах «настоящей» европейской демократии расскажут сами жители Старого Света.
Эксперты гадают, сколько в общеевропейском доме продержится небывалое единодушие относительно приема украинских беженцев. Вопрос миграции – традиционно спорный в ЕС. Основной поток бегущих от военного конфликта украинцев принимает Польша. Конечно, в надежде на поддержку партнеров по Евросоюзу.
Томаш Янковский, политолог (Польша):
Есть проблема гуманитарной катастрофы. Потому что это два миллиона людей. Для всех стран было бы это проблемой. Где поддержка Евросоюза? А никто из Евросоюза не хочет помочь. Я сегодня увидел, что германцы уже не хотят беженцев. Вы знаете, это европейская солидарность.
Сейчас польская граница, что называется, нараспашку. Но только для украинцев. Не будем намекать на двойные стандарты и вспоминать мигрантов из Сирии и Афганистана, застрявших на белорусско-польской границе. Граждане третьих стран, которые прожили в Украине по 20 лет, не могут рассчитывать почти ни на что, пишет BBC. Но что удивляться, если разницу в «политике гостеприимства» и не только диктуют сами западные СМИ.
Томаш Янковский:
У нас, к сожалению, тоже есть такой императив, можно сказать, в политике, чтобы быть всегда против России. Есть так, что очень сильная пропаганда, есть и цензура. Нельзя посмотреть на другое, например, телевидение в России, нельзя тоже другое мнение, других взглядов на то, что случилось. Только можно быть за Украину.
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