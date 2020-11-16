Игорь Додон завил, что намерен оспорить в суде победу Майи Санду

Новости Молдовы. Действующий президент Молдовы призвал своих сторонников не выходить на акции протеста после выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Додон также завил, что намерен оспорить в суде победу Майи Санду. По его словам, зарегистрировано беспрецедентное количество нарушений, в том числе подвоз и подкуп избирателей, а также блокирование процесса голосования.

Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове

Майя Санду между тем провела свой первый телефонный разговор в качестве президента. Политик пообщалась с лидером Румынии. Этот звонок был ожидаем: Санду открыто выступает за интеграцию с Румынией и вхождение в будущем в Евросоюз.