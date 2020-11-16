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Игорь Додон завил, что намерен оспорить в суде победу Майи Санду

16 ноября 2020 14:19
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Новости Молдовы. Действующий президент Молдовы призвал своих сторонников не выходить на акции протеста после выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Додон завил, что намерен оспорить в суде победу Майи Санду-1

Игорь Додон также завил, что намерен оспорить в суде победу Майи Санду. По его словам, зарегистрировано беспрецедентное количество нарушений, в том числе подвоз и подкуп избирателей, а также блокирование процесса голосования.

Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове

Майя Санду между тем провела свой первый телефонный разговор в качестве президента. Политик пообщалась с лидером Румынии. Этот звонок был ожидаем: Санду открыто выступает за интеграцию с Румынией и вхождение в будущем в Евросоюз.

Игорь Додон завил, что намерен оспорить в суде победу Майи Санду-4

Экс-премьер одержала победу во втором туре президентских выборов. Ее поддержали почти 58 % избирателей. Действующий глава государства Игорь Додон набрал чуть более 42 % голосов.

# Выборы # Игорь Додон # Майя Санду # Фотофакт

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