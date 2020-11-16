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Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове

16 ноября 2020 12:00
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Новости Молдовы. Молдова выбрала нового президента. С результатом почти 58 % победу одержала экс-премьер страны Майя Санду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове-1

Действующего главу государства Игоря Додона поддержали чуть более 42 % избирателей. Второй тур выборов в Молдове состоялся 15 ноября. Явка избирателей составила 53 %.

Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове-4

Новоизбранный президент уже объявила о намерении объединять общество и восстанавливать экономику. Майя Санду выступает за интеграцию с Румынией и вхождение в перспективе в Евросоюз.

# Выборы # Майя Санду # Игорь Додон # Фотофакт

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