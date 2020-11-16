Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове

Новости Молдовы. Молдова выбрала нового президента. С результатом почти 58 % победу одержала экс-премьер страны Майя Санду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действующего главу государства Игоря Додона поддержали чуть более 42 % избирателей. Второй тур выборов в Молдове состоялся 15 ноября. Явка избирателей составила 53 %.