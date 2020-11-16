Скала обрушилась рядом с туристами на Канарских островах

Новости Испании. На Канарских островах рядом с туристами обрушилась скала. На кадрах видно, как огромный кусок породы рухнул в океан, после чего в воздух поднялся высокий столб пыли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. На Канарских островах рядом с туристами обрушилась скала. На кадрах видно, как огромный кусок породы рухнул в океан, после чего в воздух поднялся высокий столб пыли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На место происшествия прибыли спасатели. Поскольку у побережья, где произошло ЧП, находилась стоянка домов на колесах, в ловушке под песком могут находиться люди.
Пляж временно закрыт. Из-за трещин на скалах существует риск повторных обрушений.