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Скала обрушилась рядом с туристами на Канарских островах

16 ноября 2020 14:17
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Новости Испании. На Канарских островах рядом с туристами обрушилась скала. На кадрах видно, как огромный кусок породы рухнул в океан, после чего в воздух поднялся высокий столб пыли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скала обрушилась рядом с туристами на Канарских островах-1

На место происшествия прибыли спасатели. Поскольку у побережья, где произошло ЧП, находилась стоянка домов на колесах, в ловушке под песком могут находиться люди.

Скала обрушилась рядом с туристами на Канарских островах-4

Пляж временно закрыт. Из-за трещин на скалах существует риск повторных обрушений.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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