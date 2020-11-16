Десятки католиков вышли на улицы Франции, выступая против ограничений, запрещающих службы в храмах

Новости Франции. Верующие против карантина: десятки католиков вышли на улицы французских городов, выступая против ограничений, запрещающих службы в храмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нанте протестующие собрались на центральной площади, а в Версале – у собора Сен-Луи. Прихожане аплодировали и выкрикивали различные лозунги. По их мнению, мессы в храмах необходимо возобновить.

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Они убеждены, что церкви могут соблюдать санитарные протоколы, например, организовать безопасное расстояние между прихожанами.