Десятки католиков вышли на улицы Франции, выступая против ограничений, запрещающих службы в храмах

Новости Франции. Верующие против карантина: десятки католиков вышли на улицы французских городов, выступая против ограничений, запрещающих службы в храмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Верующие против карантина: десятки католиков вышли на улицы французских городов, выступая против ограничений, запрещающих службы в храмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Нанте протестующие собрались на центральной площади, а в Версале – у собора Сен-Луи. Прихожане аплодировали и выкрикивали различные лозунги. По их мнению, мессы в храмах необходимо возобновить.
В мире коронавирусом уже заболели около 54,5 миллиона человек
Они убеждены, что церкви могут соблюдать санитарные протоколы, например, организовать безопасное расстояние между прихожанами.
Во Франции с 30 октября действует общенациональный карантин. Согласно новым правилам, массовые собрания во всех религиозных местах страны запрещены. Специалисты опасаются, что в закрытых помещениях вирус может быстро распространяться.