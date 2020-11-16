В Италии проснулся вулкан Стромболи, ближайшие населённые пункты засыпало пеплом

Новости Италии. В Италии проснулся вулкан Стромболи. В результате мощного взрыва в одном из кратеров горы близлежащие населенные пункты засыпало пеплом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стромболи – один из самых активных вулканов в мире. В 2019 году из-за сильного выброса пепла и камней погиб один человек, еще трое пострадали. Последнее крупное извержение произошло 11 лет назад.