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В Италии проснулся вулкан Стромболи, ближайшие населённые пункты засыпало пеплом

16 ноября 2020 14:11
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Новости Италии. В Италии проснулся вулкан Стромболи. В результате мощного взрыва в одном из кратеров горы близлежащие населенные пункты засыпало пеплом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии проснулся вулкан Стромболи, ближайшие населённые пункты засыпало пеплом-1

За ситуацией пристально следят сейсмологи.

В Италии проснулся вулкан Стромболи, ближайшие населённые пункты засыпало пеплом-4

Стромболи – один из самых активных вулканов в мире. В 2019 году из-за сильного выброса пепла и камней погиб один человек, еще трое пострадали. Последнее крупное извержение произошло 11 лет назад.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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