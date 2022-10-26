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Игорь Додон: Молдова может в любой момент ввести в страну войска НАТО

26 октября 2022 09:24
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Новости Молдовы. Молдова может в любой момент ввести в страну войска НАТО. С таким заявлением выступил экс-президент страны Игорь Додон. И это при том, что Кишинев имеет нейтральный статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Додон: Молдова может в любой момент ввести в страну войска НАТО-1

Обойти это препятствие, не заручаясь поддержкой парламента, можно при помощи Конституционного суда, который в свое время принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли, если правительство захочет ввести иностранный контингент для решения своих проблем безопасности. Разговоры об этом все чаще звучат в высших эшелонах власти Молдовы. Страна сейчас переживает экономический и политический кризисы. В городах проходят акции протеста против политики действующего президента Санду, на которых люди требуют ее отставки.

# Международная политика # Игорь Додон # Майя Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

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