Жители Бельгии устроили костюмированную гонку в тыквах
Новости Бельгии. Бельгийцы знают толк в развлечениях. Жители Антверпена устроили костюмированную гонку в тыквах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поучаствовать в ней можно было как по одному, так и в парах. Всего 4 вида соревнований, и в каждом свой победитель. Так, состоялись детские заезды, женские, мужские и смешанные. Участие в последних приняли 65 команд, в каждой из которых по 4 человека.
Марлиес Демоль, участница соревнований:
Это было здорово, мы действительно отдали все силы ради наших болельщиков. Я в хорошей форме, занимаюсь спортом и рада, что смогла показать это сегодня.
Интересно, что производство так называемых лодок из тыкв оказалось безотходным. Из оставшейся мякоти организаторы сварили суп, которым после соревнований угощали всех желающих.