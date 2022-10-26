Жители Бельгии устроили костюмированную гонку в тыквах

Новости Бельгии. Бельгийцы знают толк в развлечениях. Жители Антверпена устроили костюмированную гонку в тыквах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поучаствовать в ней можно было как по одному, так и в парах. Всего 4 вида соревнований, и в каждом свой победитель. Так, состоялись детские заезды, женские, мужские и смешанные. Участие в последних приняли 65 команд, в каждой из которых по 4 человека.