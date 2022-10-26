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Жители Бельгии устроили костюмированную гонку в тыквах

26 октября 2022 07:35
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Новости Бельгии. Бельгийцы знают толк в развлечениях. Жители Антверпена устроили костюмированную гонку в тыквах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поучаствовать в ней можно было как по одному, так и в парах. Всего 4 вида соревнований, и в каждом свой победитель. Так, состоялись детские заезды, женские, мужские и смешанные. Участие в последних приняли 65 команд, в каждой из которых по 4 человека.

Жители Бельгии устроили костюмированную гонку в тыквах-1

Марлиес Демоль, участница соревнований:
Это было здорово, мы действительно отдали все силы ради наших болельщиков. Я в хорошей форме, занимаюсь спортом и рада, что смогла показать это сегодня.

Жители Бельгии устроили костюмированную гонку в тыквах-4

Интересно, что производство так называемых лодок из тыкв оказалось безотходным. Из оставшейся мякоти организаторы сварили суп, которым после соревнований угощали всех желающих.

# Необычное # Марлиес Демоль # Новости Бельгии # Фотофакт

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