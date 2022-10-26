Госдолг стран ЕС превысил 12 трлн евро

Госдолг стран ЕС превысил 12 триллионов евро. За два года с момента пандемии темпы его роста только ускорились, сообщают СМИ. По мнению финансовых аналитиков, в такой ситуации очень опасно снижать темпы экономического развития, но в Европе именно это сейчас и происходит, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.