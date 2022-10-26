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Госдолг стран ЕС превысил 12 трлн евро

26 октября 2022 09:20
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Госдолг стран ЕС превысил 12 триллионов евро. За два года с момента пандемии темпы его роста только ускорились, сообщают СМИ. По мнению финансовых аналитиков, в такой ситуации очень опасно снижать темпы экономического развития, но в Европе именно это сейчас и происходит, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдолг стран ЕС превысил 12 трлн евро-1

Так, например, по прогнозам агентства Bloomberg, внутренний валовой продукт Германии, локомотива европейской экономики, к концу 2022 года станет меньше, чем ВВП американской Калифорнии, который сейчас составляет более 3 триллионов долларов. По мнению экспертов, все это стало следствием глубокого кризиса, охватившего Европу.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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