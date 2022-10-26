Филиппинец выполнил 3731 прыжок через скакалку и попал в книгу Гиннесса

Новости Филиппин. Филиппинец Райан Алонзо установил мировой рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это второй раз, когда имя 35-летнего спортсмена вписано в книгу Гиннесса. На этот раз мужчина выполнил 3 731 прыжок через скакалку со скрещенными руками.

Райан Алонзо, рекордсмен:

Я начал прыгать со скакалкой лет 10 назад или даже больше, но раньше я просто использовал ее в качестве разминки. Например, перед тренировкой или игрой в баскетбол. Потом я отнесся к этому немного серьезнее. Это произошло во время пандемии: когда все спортзалы были закрыты, мне больше нечего было делать и негде играть. Пришлось выбрать альтернативное занятие.