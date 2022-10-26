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Филиппинец выполнил 3731 прыжок через скакалку и попал в книгу Гиннесса

26 октября 2022 08:48
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Новости Филиппин. Филиппинец Райан Алонзо установил мировой рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это второй раз, когда имя 35-летнего спортсмена вписано в книгу Гиннесса. На этот раз мужчина выполнил 3 731 прыжок через скакалку со скрещенными руками.

Филиппинец выполнил 3731 прыжок через скакалку и попал в книгу Гиннесса-1

Райан Алонзо, рекордсмен:
Я начал прыгать со скакалкой лет 10 назад или даже больше, но раньше я просто использовал ее в качестве разминки. Например, перед тренировкой или игрой в баскетбол. Потом я отнесся к этому немного серьезнее. Это произошло во время пандемии: когда все спортзалы были закрыты, мне больше нечего было делать и негде играть. Пришлось выбрать альтернативное занятие.

Филиппинец выполнил 3731 прыжок через скакалку и попал в книгу Гиннесса-4

Предыдущий рекорд Райана был установлен в прошлом году. Тогда он сделал 40 980 двойных прыжков. Алонзо уверен, что таким образом сможет привлечь еще больше людей в скиппинг – так правильно называть профессиональные прыжки через скакалку.

# Книга рекордов Гиннесса # Райан Алонзо # Новости Филиппин # Фотофакт

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