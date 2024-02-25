И сейчас мы снова слышим рёв войны. А мы к ней внутренне готовы? Рассказал философ Александр Дугин

Григорий Азаренок, СТВ:

И сейчас мы вновь слышим рев мировой войны, приближающейся к нам. А мы к ней внутренне готовы?



Александр Дугин, философ:

Вы знаете, чаще всего к войне люди не готовы вообще никогда. То есть никто не живет в предвкушении войны. Люди живут, если есть мир, они пытаются в него впиться, вгрызться в этот мир. Пока он есть – не думать о прошлом, не думать о будущем. Человеческое сознание, особенно сознание восточных славян, нас – оно мирное. Мы хотим пахать хлеб, мы хотим иметь семьи, рожать детей, заниматься мирным добрым трудом. И это наша воля, если угодно. Мы не народ войны. Мы не готовимся к войне. Мы войны, кстати, все выигрываем. Но мы их не любим, мы не пускаем войну внутрь себя. Мы, славяне, очень добрые и мирные люди. Поэтому, если у нас выдается такая возможность, мы погружаемся в этот мир, в это отсутствие войны и просто им насыщаемся. Мы его разрываем, мы его зубами хватаем и держимся до последнего. И даже когда война приходит и стучится в дверь, мы кричим: нет, нет. Мы куда-то зарываемся: в наши хлеба, в наши дома теплые, под подушку к женам, чтобы только нас не вырвало из нашего мирного русского, белорусского, восточнославянского существования. Поэтому войну мы не любим, мы ее отвергаем всей нашей душой, всем нашим сердцем. Но когда она приходит и когда мы наконец-то просто пробуждаемся от этой грезы русского славянского хлебного мира, вот тогда равных нам нет.

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